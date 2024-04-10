Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine ''bayram'' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP, CHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, DSP ve Vatan Partisi liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.