  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Eylül 2019 13:00

Erdoğan'dan vatandaş şikayeti ileten başkana: Cevap veremedin mi ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili il başkanlarıyla yaptığı toplantıda vatandaşın şikayetini ileten bir il başkanına "Sen de cevap veremedin mi?" yanıtını verdiği öğrenildi.

Erdoğan'dan vatandaş şikayeti ileten başkana: Cevap veremedin mi ?
A+ A-

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün parti genel merkezinde kabine üyeleri ve AK Parti il başkanlarıyla görüştü.

Kabine üyeleri ile tek tek görüşüp bilgi alan Erdoğan, il başkanları toplantısında yeni parti oluşumuna işaret ederek, “Fitne fesada fırsat vermeyin, dikkatli olun. Biz kendi işimize bakacağız” dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre toplantıda bir il başkanının, vatandaşların hastanelerdeki yığılmalarıyla ilgili tepki gösterip, “Demirel dönemini bile arattırdınız” sözlerini aktardı. Erdoğan’ın ise, “Sen de cevap veremedin mi?” yanıtını verdiği öğrenildi. 

ak parti , recep tayyip erdoğan , il başkanı , demirel dönemi , vatandaş şikayeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM