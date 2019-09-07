Erdoğan'dan vatandaş şikayeti ileten başkana: Cevap veremedin mi ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün parti genel merkezinde kabine üyeleri ve AK Parti il başkanlarıyla görüştü.

Kabine üyeleri ile tek tek görüşüp bilgi alan Erdoğan, il başkanları toplantısında yeni parti oluşumuna işaret ederek, “Fitne fesada fırsat vermeyin, dikkatli olun. Biz kendi işimize bakacağız” dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre toplantıda bir il başkanının, vatandaşların hastanelerdeki yığılmalarıyla ilgili tepki gösterip, “Demirel dönemini bile arattırdınız” sözlerini aktardı. Erdoğan’ın ise, “Sen de cevap veremedin mi?” yanıtını verdiği öğrenildi.