Erdoğan'dan Yunanistan'a: ''Ege'deki haklarımızdan vazgeçmeyiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Üniversitemizin 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum.

Kahraman ordumuz personel eksikliğine rağmen yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla dimdik ayakta durduğunu kanıtlamıştır.

Bugüne kadar mezun ettiğimiz subayla, personel eksikliklerini tamamlayarak hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu yeni dönemde sadece sistemi yenilemekle kalmadık. Her alanda iyileştirmeler yaptık.

Önce vesayetçilerin ardından FETÖ'cülerin kapalı devre haline dönüştürdükleri TSK'nın mekanizmalarını tüm evlatların emrine açtık.

TSK gerçek anlamda milletin gerçek ordusu haline gelmiştir.

Son 6 yılda TSK'mız dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir.

Türkiye'nin askeri personel yetiştirme stratejisini daha önce değiştirmesi gerekiyordu. Ama sabotaj girişimleri olmuştur. Her yeni sistem gibi bunun da değiştirilmesi gereken yerleri olabilir.

Türkiye'nin ihtiyacı geriye değil, ileriye doğru adımlar atmaktır. TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte eğitimi, teknolojisiyle dünyanın 1 numarası haline getirene kadar sürekli yeni adımlar atacağız.

1. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu parçalamak isteyenleri topraklarımızdan kovup yeni bir sayfa açmıştık.

Tek parti faşizmiyle, darbelerle, terör örgütleriyle, tüm yol ve yöntemlerle başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bundan ordumuzda nasibini almıştır. Kısa bir süre önce Efes Tatbikatı gerçekleştirdik. Başta ABD olmak üzere 39 ülke katıldı, tatbikat başarılı oldu. Türkiye, küllerinden kalkan bir millet olarak her an her yerde her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik.

Dün biten NATO görüşmelerinde dendiği gibi Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken ülkedir.

Biz bu mücadelemizi sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz. Geniş bir alandaki operasyonlar dahi, ihtiyacımız olan dönüşümün hayata geçirilmesine tam manasıyla yetmemiştir. Savunma sanayimize özel bir yer verdik.

İçerde maruz kaldığımız engelleri çözmekte zorlanıyorduk. Kamunun her alanında gerçekleştirdiğimiz tasfiye önümüzdeki dikenleri de temizlemiştir.

2023 hedeflerimize çok büyük önem veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında ordumuzun caydırıcı faaliyetlerinden alıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'deki NATO Zirvesi'nde ülkemizin yaklaşımlarını ifade etme fırsatı bulduk. Türkiye daima NATO içinde seçkin bir konumda kalmıştır. NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediği açıktır. Bize nasıl sırtlarını döndüklerini unutmadık. NATO'da son gelişmelerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Son 2 ülke üye olmamıştır, bunların ki üyelik davetidir. Şartları yerine getirmeleri gerekir. Bir oyalama görürsek en baştaki tavra döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Hiç kimseye yalan söylemedik. Atacağımız her adımı önceden ilan ettik.

Güvenli alanlarımızın eksik kalan kısımlarıyla ilgili çalışıyoruz.

"EGE'DEKİ HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ"

Yunanistan kullanılarak dikkatimizin dağıtılmak istendiğinin farkındayız. Ege'deki haklarımızdan taviz vermeden sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan konusu hak ettiği yere sahiptir.