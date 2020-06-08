Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: ''Haddini bilmezsen Türkiye bildirir''

Gündeme dair merak edilenlerin konuşulacağı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÜRECİ

Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık. Terörle mücadeleyi de kesmedik, aynen devam ediyoruz. Sağlıkta ise 102 ülkeye tıbbi yardımlar gönderdik. Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri olmak üzere Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap - işlet - devretle bitirdik. İçindeki tüm donanımıyla son teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

Refakatçilerin geldiği zaman rahatlıkla istirahat edebileceği alanlara kadar çok çok güzel. Bazı eksikler var. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu hastanemizi çok farklı bir hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızda buradaki doktor, hemşire gibi ekiple donanım altına aldı.



Sağlık turizmine de girelim dedik. Bizim Yeşilköy'de havalimanımız var. Buranın bir bölümünü de "acil durum hastanesi" yapalım dedik. 45 günde biz burayı 1008 oda hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma sözü verdi ve "2 hastaneden birinin ben yapacağım" dedi.

1008 odalı acil durum hastanesini, Pakize Öz olarak yaptık. Burada da en ileri teknolojiyi sağlıkta kullandık. Burada 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.

Bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu.

Sancaktepe, uçak iniyor 5 dakika. Tedavisi bitti, ayrılacak. Aynı şekil ailesiyle uçak ambulansıyla geldiyse ayrılabiliyor. Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığı da kapayacağız. Mesela bize yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Sağlık turizmiyle mevsimlik işçi açığını da kapayacağız.

Belediye, malum şu andaki zihniyete kaptırılınca ‘biz bu yolu yapamayız’ dediler. Hemen bakanımızla konuştum. Yol hemen yapıldı. Oraya metro da yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımız ilgileniyor. İstanbul'a bu yakışır. İstanbul için bu gerekiyor.



‘AMAN NE OLUR BU 3 KAVRAMA ÇOK DİKKAT EDİN’

Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin.

Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım.

Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakın 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil. Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.

Biz siyasette yola çıktığımızda bir şey söylemiştik. Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz. 4 temel taşa çok önem verdik. Yoğun bir şekilde orta öğretim, gerek üniversitelere ağırlık verdik. Türkiye'de üniversitemiz olmayan ilimiz kalmadı.

Diğer yönden de çok lüks hastaneler yaptık. İlacı ücretsiz olarak halkımıza sağladık. İtalya'da İspanya'da ücretsiz alabilir miniz?



‘KONUŞMALARINA BAKARSANIZ HAVALARINDAN GEÇİLMİYOR’

İşte bunların hepsi o ufkun gereğidir. Siz eğer bu noktada halkının fedai can etmesi uğruna bunları yapamıyorsanız. Bir tane ülkede insanları ölüyor, torbalar içinde bir kenara koydular. Biz böyle zamanda vaka ölüm oranına bakıyorsunuz yüzde 2 civarında. Fransa'ya bakıyorsunuz yüzde 18. Ama konuşmalarına bakarsanız havalarından geçilmiyor. Tablo ortada.

Eğer bu ülkenin Başbakanı'ysam Cumhurbaşkanı'ysam sorumluluğumun altında bu yatıyor. Kalkıp da kenarda köşede bir garip var, hasta var. "ne olursa olsun" diyemeyiz.

Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmir'li bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki ‘Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.’ Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.

Yatırımları aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah bu yıl sonuna kadar biz 15 daha baraj açılışı yapacağız. Temelini atacağımız barajlar da var. Mesela Ilısu Barajı'ndan yıllık gelirimiz 1,5 milyar dolar olacak. Bu ülkemizde 1 numara. Dünyada 2 numara. Yani gövre büyüklüğü itibariyle böyle bir özelliğe sahip. Ilısu Barajı'nın adını da Veysel Eroğlu'nun adını verdik. Her şeyden önce hizmet siyasetine öncelik veren bir ülkeyiz. Halk siyasetçiden hizmeti bekler. Yani biz buna mecburuz. En önemli adımlardan bir tanesi de Savunma sektörü. Savunma Sanayiide Türkiye ciddi bir sıçrama içerisinde. Bakın bunlar olmamış olmasaydı biz terörle mücadelede beklenen başarıyı elde edemezdik. SİHA'lar la biz bu başarıyı elde ettik.

Sağlıkta hiç durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Yoğun siparişler gelmeye başladı. Bir de şimdi aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. ODTÜ içerisinde olacak. Bununla beraber ciddi bir sıçrama istiyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi atılımla dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz.

Biz 5 milyon 500 bin kişiye biner lira destek verdik. Vefa Destek Gruplarıyla bunları onlara ulaştırdık. Muhalefet bakıyorsunuz "Ne verdiniz" diyor. Biz bu ödemeyi karşılıksız yapıyoruz. Buna kalkıp "ne verdiniz" diyor. Bunun dışında bir çalışmamız daha var. Sosyal dayanışma vakfımız, kaymakamlıklar vasıtasıyla dar gelirlilere maaş veriyor. O ayrı bir konu. Karıştırmıyoruz. Vefa Destek Grubu ev ev dolaşıp ellerinde kolilerle fakir fukaraya yardımcı oldu.

Ekonomide yatırımları artırarak çok daha iyi noktaya taşıyıp, belki 2. çeyrekte sıkıntı olacak ama 3 ve 4. çeyrekte toparlayacağız.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINI MASAK İNCELEYECEK"

Bu sahtekarlara, bu soygunculara karşı İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere hepsi bunların üzerine gidiyorlar. Nerede bu şebekeler yakalanırsa gerekli hesap verilecektir. Denetimler gerçekleştiriliyor, haksız kazanç elde etmeye çalışanlarla ilgili işlemler yapılıyor. Haksız fiyat artışlarının yapılması durumunda MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Ülkenin ekonomisi için gereken mücadeleyi vereceğiz. Fırsatçılık yapılmasına geçit vermeyeceğiz.

PUTİN’E ‘TÜRKİYE’Yİ ÖZLEDİLER ARTIK GELSİNLER DEDİM’

Biz tespit edilmiş ve ya üzerinde çalışma yapılmış alanlar dışında değerlendirmeler yaparak bunları fırsata çevirmeye düşünüyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi sağlık turizminde Türkiye çekici bir hale gelecektir.

Putin ile yaptığım görüşmede, vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler" dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.

Johnson'la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuş. Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel'le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya'daki Türkiye'ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters.

Dünyada turizm önemli bir görev ve çekim alanı oluşturuyor. Türkiye olarak halkının %99'u müslüman olan ülkeyiz. Bir başka özelliğimiz daha var. Kimse ben varsam kimse yok" hakkına sahip değil. Şunu bileceksin "Sen varsan, senin dışında da 195 ülke daha var" Bakın koronavirüs var. Bunu yaşıyoruz. Güç müç var mı ortada. Bunu görmeliyiz. Dayanışma içerinde olmalıyız.

Dünyada turizm önemli bir görev ve çekim alanı oluşturuyor. Türkiye olarak halkının %99'u müslüman olan ülkeyiz. Bir başka özelliğimiz daha var. Kimse ben varsam kimse yok" hakkına sahip değil. Şunu bileceksin "Sen varsan, senin dışında da 195 ülke daha var" Bakın koronavirüs var. Bunu yaşıyoruz. Güç var mı ortada. Bunu görmeliyiz. Dayanışma içerinde olmalıyız.

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bu akşamki görüşmemiz bölgedeki gelişmelerle bağlantılar olarak bir özellik arz ediyor. Birinci derecede tabi Libya konusu önem arz ediyordu. Tabi onlarda Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Biz de gelişmeleri, başarılı durumda olduğumuzu tespit etti, teyit etti. Ve dedi ki "Bu son durum nedir" Biz de tabi tüm gelişmeleri anlattık. Son durumda Türkiye, BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın destekçisi. Karşıda da darbeci Hafter var. Biz Hafter ve yanında kim duruyorsa dursun karşılarında duruyoruz. Şu ana kadar da birçok yer alındı. Hayati yerlerde de ilerliyor. Tarhuna bölgesi önemliydi. Fatiye havalimanı çok çok önemliydi ve alındı. Adeta Tunus'ua dayanan Kuzey'deki koridor tamamen Sarrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Tabi bu durum Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor Sarrac ve ekipleri kovalıyor.

Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek. Hafter'in bütün gücü Rusya'dan geliyor.

Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Ve yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Belki böyle bir adım olabilir. Sayın Putin ile de görüşmem gerekecek. Kahire zirvesine Rusya'nın farklı bir şekilde katılması. Hepsinden öte Rusya'nın burada yer alıyor olması hepsinden ötesindeydi çünkü "burada benim askerim yok" açıklamasıydı. Böyle bir durum söz konusu. Kendileri ile bunları konuşmak istiyorum. Konuştuktan sonra bunların planlamasını yaparız diye bir düşüncem var.

LİBYA'NIN GELECEĞİ

Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor.

TRUMP GÖRÜŞMESİ

Bizim onlara aktardığımız bilgileri arkadaşlarına aktaracağını ve tekrardan görüşme yapabileceğimizi konuştuk. ANTİFA konusunda bilgisi var. Orada FETÖ'nun mensubu olan bazı isimleri kendilerine aktardık. Bunlarla birlikte "Gönderdiğiniz bilgileri alacağım ve gerekli çalışmaları yapacağım" dedi.

YUNANİSTAN’A ÇOK SERT TEPKİ

Burada tablo ortada. Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Türkiye'nin burada en ufak taviz vermeyeceğini aklı olan bilir. Bizim ne araştırma ne sondaj gemimiz vardı. Şimdi 2 sismik araştırma ve 3 sondaj gemimiz var. Fatih Sondaj gemimizi de Karadeniz'e gönderdik çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Eğer sen haddini bilmezsen Türkiye bildirir. Kıbrıs'ta 2 camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı? Şimdi de yeni bir şey başladı. "Sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin" Hayırdır ya siz Türkiye'yi mi idare ediyorsunuz? Bunun için de sizden izin almaya asla tevessül etmez. Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır.

'CİDDİ SİPARİŞLER VAR'

SİHA'lara yönelik ciddi siparişler var ve yetiştiremiyorlar bildiğim kadarıyla.

ABD'DE IRKÇILIK GERİLİMİ

Floyd'un özellikle ABD'de insanlık dışı bir müdahale ile hayatını kaybetmesi üzücü bir olaydı. Bunu sayın Trump'a söyledim. Vidan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir şey değil. Polisin adeta gırtlağına basarak "Nefes alamıyorum" çığlıklarını arttıran olay sıradan bir olay değil. Irkçı yaklaşımın bazen siyahilere bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. ABD ve Avrupa ülkelerinin bazılarında mültecilere ve siyahilere bu durum görülmektedir. Obama ile çok günlerimiz oldu. Obama siyahi bir başkan olarak ABD'de görev aldığı sürede 8 yıl boyunca siyahiler için ne adım attı?

Bu gelişmeleri gördüğümüz zaman "Bunlarda vicdan yok, bu nasıl bir tavırdır". Floyd'un öldürülmesi üzerine ABD'deki gösterilerin büyümesi protestolarla meydana gelmiştir.