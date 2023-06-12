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Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde sürpriz isim

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde sürpriz isim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan seyahatine Sinan Oğan'ın da eşlik edeceği öğrenildi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan, 2. tur seçiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme kararı almıştı. Kararı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Oğan geri adım atmamış, hatta seçim zaferinin kutlandığı akşam Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almıştı.

ERDOĞAN'A EŞLİK EDECEK
Oğan, yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde kendisine eşlik edecek. Oğan'ın iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerde yer alması bekleniyor.

AZERBAYCAN'LA İLİŞKİLERE HAKİM
"Azerbaycan'da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi" başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamlayan, Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalışan Oğan; 1992 ile 2000 yılları arasında Azerbaycan'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nde Dekan Vekilliği ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönem TİKA Azerbaycan temsilciliği görevini de eş zamanlı yürüttü.

Etiketler sinan oğan recep tayyip erdoğan
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