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  4. 02 Ocak 2020 16:23

Erdoğan'ın "Muharrem İnce" isteğine o vekiller uydu !

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekillerine çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya sadece 9 milletvekili uydu.

Erdoğan'ın Muharrem İnce isteğine o vekiller uydu !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Haziran 2018'de yaptığı Konya mitinginde o dönemki rakibi Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirmiş ve milletvekillerine çağrıda bulunarak "Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın" demişti.

Erdoğan’ın çağrısına hangi milletvekillerinin uyduğu ortaya çıktı.

Avukat Burak Bekiroğlu'nun paylaştığı listeye göre; İnce hakkında açılan davada şu isimler şikayetçi olarak yer aldı:

Mehmet Uğur Dilipak

Metin Külünk

Murat Baybatur

Nursel Reyhanlıoğlu

Recep Şeker

Ayşe Doğan

Halis Dalkılıç

Hüsnüye Erdoğan

Mehmet Fettah Çiftçi.

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