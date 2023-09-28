Erdoğan'ın seçim vaadi 2026'ya ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde seçim vaadi olan "öğrencilere ücretsiz yemek öğünü" vaadi 2026 yılına ertelendi.

AK Parti'nin seçimler öncesinde açıkladığı "çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilecek" vaadi 2,5 yıl sonraya ertelendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile okullarda ücretsiz öğünün 2026 yılına ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş süresi 2026 yılına uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası logosu"na ilişkin hususları düzenliyor.

Buna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre daha önce 11 Eylül 2023 olarak belirtilirken yeni karar ile 14 Eylül 2026 tarihine çekildi.

Öte yandan Tebliğ hükümlerinin Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Erdoğan seçim öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkarıyoruz. İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacak, böylece ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız.” demişti.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı: