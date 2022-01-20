Erdoğan''ın zam yağmuruna yanıtı bu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıldan sonra yapılan zamları değerlendirirken "Yılbaşından itibaren doğalgazda, elektrikte fiyat artışı mümkün olabilecek en alt seviyede yapıldı; devlet bu konuda fedakarlığı sürdürüyor" dedi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugünün Türkiye'sinin ne 1970'li yılların, ne de 1994 ve 2001 yıllarının krizine benzemediğini söyledi, Gezi Direnişi'ni hedef aldı.

"Ekonomideki hedeflerimizi engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, yeni yıl sonrası gelen 'zam yağmuru'na da "Yılbaşından itibaren doğalgazda, elektrikte fiyat artışı mümkün olabilecek en alt seviyede yapıldı; devlet bu konuda fedakarlığı sürdürüyor" değerlendirmesiniyaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

'KAMU BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARTARAK TL BAZLI YENİ ALTERNATİFLER SUNUYORUZ'

Ekonomiyle ilgili çalışmalara değinen Erdoğan, "Şimdiye kadar 163 milyar TL'lik 'Mevduat Kur Korumalı' sisteme geçti. KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma, tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartarak yatırımcılarımıza Türk Lirası bazlı yeni alternatifler sunuyoruz" diyen Erdoğan "Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörlere şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Kredi garanti fonu desteğiyle istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedeflediğimiz bir dönemde sanayicilerimizin hedeflerimize ulaşmamıza olan inancına şahit olduk. Önümüzüdeki zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafı ile milletimizin huzuruna çıkacağız.

ARADIKLARI ORTAMI VERMEYECEĞİZ

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, çözümler üretmek için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük sağlık krizini yaşadığı dönemde, önümüzdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacağız. Ekonomizdeki hedeflerimize ulaşmamızı istemeyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Ülkemizin Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bize tekrar tekrar göstermiştir. Kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam ediyoruz.

'163 MİLYAR LİRALIK MEVDUAT, KUR KORUMALI SİSTEME GEÇTİ'

Ülkede huzursuzluk yaratmak isteyem belli kesimlerin oluşturduğu döviz kuru olaylarında şahit olduk. Kur yeniden dengeye oturunca görüldü ki böyle sert bir çıkışa sebep bir tehlike, durum mevcut değildir.

Kur Korumalı Türk Lirası hesabına yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Katılım 163 milar dolar oldu. Döviz ve altın cinsi hesaplarından bu mevduata dönüşleri zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Yastık altındaki altınları ekonomiye katma çalışmalarımız sürüyor. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere. Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Katma değer vergisindeki basitleştirmeyi ve adeleti sağlayacak çalışma tüm taraflar ile görüşülerek hazırlanıyor. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin felaketi pahasına aç gözülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Nice büyük mücadelelerden alnının akı ile çıkan bir millet olarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkararak, herkesin işini de tasarufunu da Türk lirası ile yaptığı bir duruma getirmek için herkesten destek istiyoruz. Dünyadaki değişimlerin ekonomide yeni uygulamaları gerektirdiği gerçeğini ilk gören ülkelerden bir tanesiyiz.

'YAPTIĞIMIZ FEDAKARLIĞIN TUTARI 165 MİLYAR LİRA'

Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse 10'da 1'i kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olan en alt seviyede yapılmıştır.

'VATANDAŞIMIZDAN GELEN SERZENİŞLERİ BİLİYORUZ'

Son dönemde vatandaşımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız.

Ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde destekliyoruz. 20 bin aileyi daha elektrik d esteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan aileler bunu doğalgaz desteği olarak da alabileceklerdir.

TURKOVAC AŞISI

Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pekçok coğrafya Omicron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye bu süreçte de vatandaşların sağlığını gözeten yaklaşımla yoluna devam ediyor. Sağlık sistemimiz, hastane, yoğun bakım ve aşıya kadar gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahiptir.

TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşı geliştirme ve üretimi konusunda yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir.

Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı ve tamamlamalarını ihmal etmemesini istiyoruz. Bilhassa 60 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlıkları için hatırlatma dozları önemlidir. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği görülmektedir. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastanelerimizle, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk. Artık sayıları 1 milyon 200 bini ulaşan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."