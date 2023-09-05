Eski bakan hayatını kaybetti!

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.

KİMDİR?

Necmettin Cevheri 1930 Şanlıurfa doğumludur. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukatlık, çiftçilik, 2., 3. , 4., 5., 19. , 20. ve 21. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Devlet Bakanlıkları, Başbakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.