  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Eski bakan hayatını kaybetti!

Eski bakan hayatını kaybetti!

Eski bakan hayatını kaybetti!
Güncelleme:

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.

KİMDİR?

Necmettin Cevheri 1930 Şanlıurfa doğumludur. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukatlık, çiftçilik, 2., 3. , 4., 5., 19. , 20. ve 21. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Devlet Bakanlıkları, Başbakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

Etiketler Necmettin Cevheri eski bakan vefat hayatını kaybetti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın fiyatları zirveye demir attı
Ezber bozan keşif: ''Kont Drakula'' vegan çıktı
Yıldız yağmuru! Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu!
Canlı yayında yüzüğünün fiyatı soruldu: Cübbeli Ahmet, böyle cevap verdi
İslam Memiş'ten altın tavsiyesi: Bu fırsat göz açıp kapayıncaya kadar geçer
Satışlar dibi gördü: İşte en ucuz sıfır otomobiller
Kırklareli'de sel felaketi: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kendisinden 47 yaş küçük adamla evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman
Bir ilimizde salgın alarmı: Binlerce kişi hastanelik oldu
İngiliz turiste toplu tecavüz dehşeti! 6 kişi tutuklandı