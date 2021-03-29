Eski Başbakan yardımcısı ''erken seçim için'' tarih verdi

Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, mevcut ekonomik problemlerin hükümet tarafından çözülemeyeceğini ifade ederek, “Bu yıl sonunda erken seçim olabilir kanısındayım.” diye konuştu.

TELE1’de yayınlanan Gerçeğin İzinde programında Zeynel Lüle’ye konuk olan Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle erken seçime gidilebileceğini söyledi. Karayalçın, “Türkiye’nin 400 küsür milyar dolar ödemesi gereken dış borcu var. Bunun 190 milyar dolarını bu yıl ödememiz gerekiyor. Bir yanda faizler yüksek ama döviz kuru da artıyor. Kamuoyunda, piyasada geçen cumadan bu yana öyle bir anlayış oluştu ki erken bir seçimden önce bu sorunların mevcut hükümet tarafından çözülmesi mümkün görünmüyor. Bugünkü durumun sürdürülebilir olmadığı kanısındayım. Bunu iktisat politikasını, maliyet politikasını dikkate alarak söylüyorum. Bu yıl sonunda böyle bir gelişme olabilir kanısındayım. 2021 sonbahar aylarında erken seçim olabilir.” dedi.

Adaylar konusuna da değinen Murat Karayalçın, Millet İttifakı kendi içinde bir aday belirleyemezse CHP’de ön seçim usulü ile aday belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“TÜRKİYE, GÜNEY KIBRIS’I TANIMAK ZORUNDA KALABİLİR”

Murat Karayalçın, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’na getirilecek yeniliklerin arasında tarım ve ulaşımın da yer alabileceğini vurguladı. Ulaşımın anlaşmaya dahil edilmesi durumunda Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni tanıması gerekeceğini belirten Karayalçın konuşmasına şöyle devam etti:

“Gümrük Birliği Anlaşması yavaş bir süreç, kontrollü bir süreç. Gümrük Birliği’nin tüm üye ülkeler için işletilmesi diye bir ifade var. Yani Kıbrıs Rum Kesimi de devrede. Avrupa Birliği sözleşmede modernleşme, güncelleme ifadelerini kullanıyor. Peki ne olacak güncelleşince? Bunun içine tarımın girmesi tartışılıyor. Ulaştırma hizmetlerinin devreye girmesi tartışılıyor, benim için bu önemli. Eğer bu da eklenecekse Gümrük Birliği’ne, o zaman Türkiye’nin kaçınılmaz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin hava ve karar yollarına da yer vermesi gerekecektir. Tarım ürünleri konusunda Avrupa Birliği’nde olağanüstü bir sübvansiyon var. Türkiye’nin bu konuda AB ile kıyaslanmasının iyi olacağını düşünmüyorum.”