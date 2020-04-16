Eski danışmanı Erdoğan'ın itirafını yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Kendimizin de ihtiyacı olduğu halde 34 ülkeye yardım eli uzattık” şeklindeki itiraf gibi açıklaması gündem yaratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı olan Karar yazarı Akif Beki, konu ile ilgili fark edilmeyen bir detayı köşesine taşıdı.

Akif Beki, Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz alanında dışarıya muhtaç olduğunu Çavuşoğlu’ndan önce Erdoğan söylediğini ve hatta Türkiye’ye yardım gönderen ülkelere teşekkür ettiğini belirtti.

İşte Akif Beki'nin yazısının ilgili bölümü;

Doğrusunu söyledi diye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun üstüne gidiliyor.

Neymiş, "Kendimizin de tıbbi ekipmana ihtiyacımız olduğu halde, 34 ülkeye yardım eli uzattık" demiş.

İsmail Saymaz da "Eve lazım olan camiye haram" deyimiyle iğneliyor Twitter'dan. Yavuz Oğhan'ın da kaçmamış gözünden, T24'ün de.

Nevzat Çiçek'in Independent Türkçe sitesi fark ettirdi hepimize. Spotta görünce ben de iyi yakaladıklarını düşündüm, yalan değil.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısından sonra daha açık söylemişti aynısını. Nasıl hala fark edilemedi, şaşıyorum.

34 ülkeye yardım malzemesi ulaştırma kapasitemizi anlatıyordu Cumhurbaşkanı. "Bize ilaç, ilaç ham maddesi ve tıbbi cihaz katkısı veren dostlarımıza da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" demişti…