Eski milletvekili hakkında yeni bir iddianame

Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Edinilen bilgiye göre iddianamede, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Eylül 2022'de saat 16.45 sıralarında Silivri mevkisi TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel'in olduğu ifade edildi.

Güzel'in, güvenlik görevlilerine "Mehtap Dayan" adlı kişiye ait eski tip kimlik kartını ibraz ettiği, arka yüzünde veriliş tarihi 31 Ağustos 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığının ifade edildiği iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün incelemesi sonucunda kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMASI

İddianamede, Güzel'in milletvekilliğinin 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. Birleşiminde alınan kararla düşürüldüğü hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Suç eşyasının şüpheli Semra Güzel tarafından taşındığı ve olay tarihinde kolluk görevlilerine ibraz edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Olayın oluş şekli nazara alındığında ise şüpheli Semra Güzel'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır."

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Güzel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.