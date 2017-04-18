''Evet''e MHP'den yüzde 3, Kürtlerden yüzde 1,5

Halk oylaması sonucuna ilişkin AK Parti’den gelen ilk değerlendirmelerde, “MHP’den 3, Kürtlerden 1.5 puan oranında destek, bizde ise pakete yönelik isteksizlikten kaynaklı bir gevşeme hali görünüyor” görüşü öne çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, halkoylamasındaki yüzde 51’lik sonuçla ilgili tartışmalara yönelik, “Maçlarda 5-0 ile 1-0’ın arasında bir fark yok, 3 puanı biz aldık. 51.4 evet, 48.6 hayır, bunlardan hangisi büyük diye tartışmanın anlamı yok, büyük bir başarıdır” dedi. AK Parti’den önemli bir kaynak da Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu: “MHP’den 3, Kürtlerden de 1.5 puan destek görünüyor. Bizde ise pakete yönelik isteksizlikten kaynaklı bir gevşeme hali ya da karşı duruş görünüyor. Anketlerde de gördüğümüz bir durum halkoylaması sonucuna da yansımış gibi. O da, ‘hayır’ oylarının dağılımından anlaşılacağı üzere, kentlilik, yani eğitim düzeyinin yükselmesine paralel olarak ‘hayır’ oylarının artması. Yeni seçmen gençler arasında da istediğimiz desteği yakalayamadık.”