Faik Öztrak: Saray beslemelerinin burnu 'pudra şekeri' doldu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Partili Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu madde kullanırken ki görüntülerinin ortaya çıkmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
AK Partili büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, lüks araçta uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin internette yayılmasının ardından gözaltına alınmış, ifadesinde ise "kokain değil pudra şekeriydi" savunmasını yapmıştı.
Ayvatoğlu, gündemdeki yerini korurken; CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ülkede adalet çöktü, saray beslemelerinin burnu “pudra şekeri” doldu'' ifadelerini kullandı.
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