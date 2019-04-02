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  4. 02 Nisan 2019 22:32

Fatih Altaylı'dan bomba ''yeni parti'' iddiası

Haabertürk yazarı Fatih Altaylı, seçimden sonra Davutoğlu ve yeni parti hakkında bomba iddialarda bulundu.

Fatih Altaylı'dan bomba ''yeni parti'' iddiası
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Beşir Atalay, Suat Kılıç, Mehmet Şimşek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ismini verip "Davutoğlu'nun çok hızlı bir biçimde harekete geçeceği yolunda bilgiler, kulisler geliyor." dedi. Altaylı, kabinede değişikliklerin olacağını da öne sürdü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçimin ardından kaleme aldığı yazıda, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak bir kulis bilgisi verdi. Altaylı, Beşir Atalay, Suat Kılıç, Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alacağını vurgulayıp tarih verdi.

Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Babacan tarafında ise yine gelen duyumlara göre "3 ay bekleyelim ve Cumhurbaşkanı'nın hamlelerini görelim" eğilimi ağır basıyormuş. Bu arada Beşir Atalay, Suat Kılıç ve Mehmet Şimşek de Babacan'ın yanında yer alacaklar diye ciddi bir bilgi geldi."

"3 ay uzun süre ama çok da uzun değil. Göreceğiz." diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar kanadında ise hükümette bazı bakanlıklarda değişimler olabileceği, bazı bakanların görev yerinin değişebileceği konuşuluyor. Özellikle de yerel seçim sonuçlarına bağlı olarak."

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...

mehmet şimşek , davutoğlu , fatih altaylı , ali babacan
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