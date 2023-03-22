Fatih Erbakan açıkladı: YRP Cumhur İttifakı'na neden katılmadı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de tarihi seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adayları bir bir belli olurken ittifaklarda da son görüşmeler tamamlandı. Cumhur İttifakı'na katılma iddialarıyla AK Parti'yle görüşen YRP, geçtiğimiz günlerde seçimlere tek başına katılacağını açıklayarak adaylarının Fatih Erbakan olduğunu duyurdu. YSK'ya da başvuran Fatih Erbakan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İmza sayımız 30 bin civarında. Cumaya kadar tamamlanacağını ümit ediyoruz. Ben 200 bin imza toplanacağını tahmin ediyorum.



(Cumhur İttifakı görüşmeleri) Partimizin prensipleri ve olmazsa olmazları var. Biz 30 madde hazırladık sunduk. Bu 30 madde Binali Bey'le görüşmemizde konuşulmadı. Heyetler öncesinde görüşmüştü. Bir ay bir görüşmemiz oldu. Bu bizim iyi niyetimizin göstermesi. Herkes pazar görüşmeler olduğunu söylüyor ama biz pazartesi bir görüşme gerçekleştirdik ve ortak metinde uzlaşamadık. Açıklamamdan birkaç saat önce belli oldu.

Temel anlaşmazlık noktası maddeler üzerinden değil prensipler üzerinden oldu. Bize yıllardır MHP'yle de işbirliği içinde olduklarını ancak bir imza atmadıklarını belirttiler. İmza atmaya sıcak bakmadılar.

Burada bizim imzadan beklentimiz şu; Hukuki karşılığı olmayabilir tabii. Ama kamuoyu ve teşkilatlarımızın karşısında prensiplerimizi yansıtan metin ortada olmuş olurdu.



Temel sorun 6284 değildi. Biz AK Parti'nin değişiklik önerisini kabul etmiştik.

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmemiz oldu. Binali Bey gelmeden 1 ay önceydi. Birlikteliğin faydalı olacağını düşündük. Müzakere süreci böyle başladı. Sonrasında heyetleri görevlendirdik.



Binali Bey'in ziyareti sonrası il başkanı, MKYY, il sorumluları, hanım temsilcilerimizle geniş kapsamlı istişare yapıldı. Yüzde 60 oranında istenmedi. Yüzde 40 olabilir dendi. İl başkanlarında 50'ye 50. MKYK'da 60'a 40 oranındaydı. İki teori var. Bir tanesi büyük fayda sağlanacağını söylüyor. Çerçevenin içinde Yeniden Refah Partisi'nin olacağı yönünde. AK Parti'ye kızan, küsen seçmen nezdinde. Bazı arkadaşlarımız 'Hayır oradan oy alalım derken bizimle yürüyen teşkilatlarımızdan kayıp olabilir, zararlı çıkabiliriz' diyenler oldu.

(İkinci turda kimi destekleyecekler?) Biz de Sayın Muharrem İnce gibi o gün geldiğinde gereğini yaparız diyelim. Muharrem Bey ikinci tura kalmadan da gereğini yapacak gibi.