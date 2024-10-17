Fatih Erbakan: ''Laiklik kelimesinin izahı yapılması gerekir''

Yeni anayasa tartışmalarında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddesine yönelik değişiklik talebinin ardından YRP lideri Fatih Erbakan da Anayasa'daki "laiklik" ifadesi için "izah" istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"O 3 maddenin içerisindeki 'laiklik' kelimesinin bir izahının yapılması gerekir" diyen Fatih Erbakan, "İnanç özgürlüğüne ve İslami hassasiyetlere karşı bir silah olarak kullanılabilir" dedi.

Fatih Erbakan, "Meclis Başkanı, bilimsel ve entelektüel bir tartışma açtı. Kötü bir niyeti olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Şahsen üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş önce değişiklik önermiş, sonra "algı" demişti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya konusu yaparak tepki çekmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değişmesi gündemde olan anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada 3. Maddenin değişebileceği sinyalini verdi. Kurtulmuş yaptığı açıklamada Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.

Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İşte Kurtulmuş'un değiştirilmesini teklif ettiği Anayasa'nın 3'üncü maddesi:

III. Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

Anayasa'nın 4'üncü maddesi ne diyor ?

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.