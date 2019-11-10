Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD gezisine çıkmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Trump, Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemediği müddetçe, Cumhurbaşkanımızın ABD’ye ziyaret yapmasının asla uygun olmayacağını ve Türkiye’nin çıkarlarıyla bağdaşmayacağını altını çizerek ifade etmek isteriz” çağrısında bulundu.

ABD YILLARCA TERÖRİSTLERİ EĞİTİP, DONATTI

Erbakan, Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gideceğini açıklaması sonrası Türkiye'nin ali çıkarları gereği bu ziyaretin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, müttefikimiz ABD'nin yıllarca Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri eğitip binlerce TIR dolusu ağır silahla donattığını hatırlatan Erbakan, “ABD yönetimi bununla da kalmayıp, sözde Ermeni Soykırımı iftirasını yeniden gündeme taşıyarak Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışmıştır” dedi.

BAŞKANIN TEHDİTLERİ HALA HAFIZALARDA

Trump'ın “Türkiye sözümüzden çıkacak olursa, ekonomisini mahvederiz” şeklindeki tehditkâr açıklamalarının da hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirten Erbakan, “Geçtiğimiz ay içerisinde, bizzat ABD'nin beslediği ve büyüttüğü terör unsurlarına karşı ülkemizi korumak, sınır güvenliğimizi temin etmek maksadıyla, Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ‘sözde stratejik ortağımız' ABD'nin Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tavrı da unutmamamız gerekir” diye konuştu.

MEKTUP BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

ABD başkanının diplomatik teamüllere uymayan mektubuna değinen Erbakan şunları kaydetti: “Bütün bunlar yetmezmiş gibi ABD'nin son marifeti de 9 Ekim 2019'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından kaleme alınan ve yakın tarihimizdeki ‘Johnson Mektubu’nu çağrıştıran mektup olmuştur. Bu mektup, özelde Sayın Erdoğan'a, ama esasta Türkiye'ye yönelik olarak yazılmış, diplomatik nezaket kuralları ve siyasi teamüllerle uyuşmayan, hakaretvâri ve küçümseyici ifadeleri içeren, son derece talihsiz bir belgedir.”

ÖZÜR DİLEMEDİĞİ MÜDDETÇE….

Erbakan, “Ne yazık ki, aynen geçmişte askerlerimizin başına çuval geçirilmesi olayında olduğu gibi, bu mektupla ilgili olarak da diplomatik nota vererek gerekeni yapmak yerine, palyatif çözümlerle konu örtbas edilmeye çalışılmıştır. ABD yönetiminin bu kadar pervasız ve haddi aşan tavrına karşılık mevcut iktidar tarafından böyle bir yolun seçilmiş olmasını Türk dış politikası açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Bizler, mektup krizi uluslararası diplomatik teamüllere uygun biçimde ve milletimizi tatmin edecek şekilde çözümlenmedikçe, Trump Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemediği müddetçe, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye ziyaret yapmasının asla uygun olmayacağını ve Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmayacağını altını çizerek ifade etmek isteriz” dedi.