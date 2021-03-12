Fatih Portakal: ''Erdoğan umarım aynı yanlışı tekrar etmez''

Fox TV Ana Haber'i bırakıp Seferihisar'a yerleşen gazeteci Fatih Portakal her ne kadar "uzak kalacağım" dese de kalamadığı siyasete yönelik çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

FOX TV’den ayrıldıktan sonra Seferihisar’a yerleşen ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gazeteciliğe devam eden Fatih Portakal hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirmeye devam ediyor...

“ERDOĞAN AYNI YANLIŞI UMARIM TEKRAR ETMEZ”

Bakanlık görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın tekrar kabineye geri döneceği yönündeki iddiaları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Portakal; “CB, damadına yeni bir görev vererek aynı yanlışı umarım tekrar etmez. İlki hata ama ikincisi ihtiras ve kızgınlığa yenik düşülen bir karar olur. Hem toplum da hazır değil. Berat Albayrak ismi ekonomiyi bile daha olumsuz etkileyebilir!” dedi.

“MUHALEFET DE İNANDIRICI ÇÖZÜMLER SUNMALI”

Ülkede yaşanan ekonomik krize karşı muhalefetin de samimi ve inandırıcı çözümler sunması gerektiğini belirten Portakal tweetinde; “Yoksa her gün ülkenin sorunlarını duyurmak çözüm değil. İşsizliği, yolsuzluğu, yoksulluğu nasıl azaltabileceksin, adaletin gücünü nasıl tesis edeceksin? Bana onu anlat!...” ifadelerinde bulundu.