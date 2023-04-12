Fatih Portakal ''seçilirse'' deyip, Milet İttifakı'nın Adalet Bakanı'nı açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde, Adalet Bakanı'nın kim olacağı ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için "Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen Bakanlıkları açıkladı.

Portakal; Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.

Portakal'ın açıklaması şöyle;

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa Bakan olacak iki isim açığa çıkt. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın Bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı. Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor. "