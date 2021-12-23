Fuat Oktay koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid-19'a yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Oktay'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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