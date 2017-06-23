''Genel Başkanımıza yapılan tehditleri kınıyorum''

Açıklama şu şekilde;

Toplantı ve gösteri yürüyüşü anayasamızın 34. maddesinde düzenlenmiş bir haktır. Bizler bu hakkı en demokratik şekilde kullanıyoruz. Adalet Yürüyüşü iktidarın “CHP’nin yürüyüşü Hükümetimizin lütfudur” dediği gibi bir lütuf değil, anayasal bir hakkın kullanımıdır.

Bizler Genel Başkanımızın söylediği gibi; ‘‘Yürürken kimseyi rahatsız etmiyoruz, ötekileştirmiyoruz, sevgi ve barış içinde yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz.’’ Bu ülkenin kurucu partisi olarak en demokratik, en çağdaş hakkımızı kullanıyoruz.

Bu üyenin, Genel Başkanımızı ve onun yol arkadaşı olan bizleri hedef almasını kınıyorum. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bu sözleri söyleyebilme cesaretini iktidarın halkı kutuplaştıran söylemlerinden alıyor. Bu hadsizle ilgili suç duyurusu arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Kendisine hukuki yollardan gereken cevap verilecektir. Bu mafya özentisi üyenin açıklamaları ‘‘Adalet Yürüşümüz’ ün’’ haklılığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizin milli birliğe ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde bu dilden kaçınmalıyız. Bu yürüyüş bir parti yürüyüşü değildir bu yürüyüşün içinde CHP’li olan da var olmayan da var. Bu yürüyüş tüm farklılıkların adalet arayışı için birleştiği bir yürüyüş. 80 milyon vatandaşın adalet hakkının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.