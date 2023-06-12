Genel başkanlık çıkışı ile gündeme gelen Özür Özel'den yeni açıklama

Genel Başkanlık açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşen CHP’li Özgür Özel, konuya ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün CHP'deki Genel Başkanlık ve kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza" demişti.

Özel, sözleri gündeme bomba gibi düştü.

YENİ AÇIKLAMA: 'İLLA GENEL BAŞKAN OLAYIM DEMİYORUM'

Özel'in açıklamaları günün en çok konuşulan başlıklarından olurken; Özel son olarak geçtiğimiz günlerde Habertürk ile yollarını ayıran Kübra Par'a konuştu.

Görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından yayınlayan Par, Özel'in "Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun. Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP’nin yenilenip güçlenmesi lazım" dediğini aktardı.

"YARIŞTAN KAÇMIYOR"

Par, Özel'in açıklamalarını ise şöyle değerlendirdi:

"Benim edindiğim izlenim; Özgür Özel adaylık açıklamasını salt Kılıçdaroğlu’na bayrak açmak için yapmış değil. Fakat bu bir danışıklı dövüş de değil. “İlla ben Genel Başkan olayım” diye bir hırsı yok. Ancak seçimden ve yarıştan da kaçmıyor.

Kılıçdaroğlu’nun daha fazla yıpranmadan, bir abi formülüyle bu sürece öncülük etmesinin, parti içi uzlaşıyla yeni bir genel başkan belirlenmesinin daha doğru olacağına inanıyor. Zaten Özgür Özel CHP Grup Başkanı sıfatıyla hali hazırda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yakın olarak çalışıyor.

Hatta yarın Meclis’te CHP’nin kapalı grup toplantısını yönetecek. Bu CHP tarihinde bir ilk çünkü Özgür Özel CHP’nin Genel Başkan olmayan ilk Grup Başkanı. Bir başka ifadeyle, CHP Grup Başkanı’nın Genel Başkan olmadığı bir dönem hiç olmadı.

Ayrıca çok partili dönemde CHP Genel Başkanı’nın milletvekili olmadığı bir dönem de olmamıştı. Kapalı grubun ardından Kemal Kılıçdaroğlu Açık Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bakalım değişim taleplerine ilişkin bir yorum yapacak mı…"