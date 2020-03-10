Gökçek'in Arınç'a bakışı sosyal medyanın gündeminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a 'attığı bakış' sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Melih Gökçek, AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve Bülent Arınç da katıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Kazan’ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze töreninde Melih Gökçek'in, Bülent Arınç'a olan bakışı ve Tevfik Göksu'nun gülüşü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Erdoğan, Davutoğlu ve Gül yanyana!