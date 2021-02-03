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  4. 03 Şubat 2021 14:50

Gümüşhane Belediyesi'nin ''İzmir'' paylaşımına tepki yağdı

İzmir'de meydana gelen sel felaketinde kentin büyük bölümü sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar kamyonlarla kurtarıldı. Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan ''Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi'' paylaşımı büyük tepki çekti.

Gümüşhane Belediyesi'nin ''İzmir'' paylaşımına tepki yağdı
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Geçtiğimiz gün İzmir'de etkili olan sağanak yağış kentin birçok bölümünde su baskını ve sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken yüzlerce araçta maddi hasar meydana geldi.

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
İzmir'deki felakette 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer ve vatandaşlar seferber olurken, Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.

"BİZ BÖYLE HİZMETLER VEREMİYORUZ ÇÜNKÜ ALTYAPIMIZ İYİ"
Yağış nedeniyle su basan yolda mahsur kalan vatandaşlar kamyonun üzerine çıkarken, belediyenin resmi hesabında bu görsele yer verildi ve "Biz böyle hizmetler veremiyoruz çünkü altyapımız iyi" ifadesi kullanıldı.

Belediyenin yaptığı bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine yapılan paylaşım silindi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

izmir , gümüşhane belediyesi , sel felaketi
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