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  4. 30 Aralık 2018 20:23

Gürsel Tekin: Bu zulmün benzeri 12 Eylül'de yok

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağıyla ilgili açıklamasında ''Bu zulmün benzeri 12 Eylül'de yok. Bu dönemin hakimleri gelecekte bu benzersiz zalimlikleriyle anılacak'' ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: Bu zulmün benzeri 12 Eylül'de yok
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Gürsel Tekin'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

- "Sen benim vatanseverliğimi sorgulayamazsın, haddini bil" dediği için yurt dışı çıkış yasağı kondu, kızını göremiyor. Bu zulmün benzeri 12 Eylül'de yok. Bu dönemin hakimleri gelecekte bu benzersiz zalimlikleriyle anılacak.

- Evet Erdoğan ilah değil. Nebi değil, resul değil. Fanilere gönderilmiş veli değil. Etten, kemikten insan. Kimsenin imanını da, ahlakını da, vatanseverliğini de sorgulayamaz. Hiçbir faninin haddi değil. Niye alınıyor? Yoksa kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

-Bu duygular ve bu kibir iyi değildir. İşte bugün "Ben herkesten üstünüm, her şeyi ben bilirim" diyen akıl yüzünden paramız 1 yılda yüzde 32 değer kaybetti, enflasyon yüzde 25'e zıpladı, işsizlik rekor kırdı. Bu kibrin bedelini millet ödüyor. Ders vermek de hepimizin görevi.

Müjdat Gezen'in avukatından ''adli kontrol'' itirazıMüjdat Gezen'in avukatından ''adli kontrol'' itirazı

 

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