Gürsel Tekin'den ekonomik kriz yorumu: Güçlü bünye hastalığa yakalanmaz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Gürsel Tekin'in açıklamaları:

1- CHP seçmeni arasında 24 Haziran'dan sonra CHP'ye yönelik büyük bir hoşnutsuzluk var, ne düşünüyorsunuz?

24 Haziran'da hiçbirimizin arzu etmediği bir sonuç aldık. Sonraki sürecin yönetiminde hem Cumhurbaşkanı adayımızın hem de Genel Merkezin bazı hataları oldu. Hızla bu hataların yarattığı yılgınlıktan arınıp, yeni mücadeleye atılmamız gerekiyor. Türkiye'nin yönetim krizine bağlı ekonomik sorunlar yaşadığı bu döneminde yol gösteren, umut veren bir CHP'ye ihtiyacı var. CHP iç tartışmalarla değil Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle ne kadar gündemde olursa bundan bütün Türkiye kazanır. Bu yüzden biz İstanbul'da kapsamlı bir çalışma yaptık. İstanbul'un bütün sorunlarını uzmanlarla masaya yatırdık. Ekibimiz, projelerimiz hazır. İstanbul'un çehresini değiştireceğiz. Kısır tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. İstanbul'u huzurun ve güvenin başkenti yapmak için çalışıyoruz.

2- Kemal Kılıçdaroğlu "Boykot diyenler doğrudan AKP'ye oy versin" sözleri çok tepki çekti, ne dersiniz?

Bir ülke için yaşanabilecek en büyük felaket halkın seçimlere olan inancını kaybetmesidir. Halk siyasi partilere ve seçimlere güvenmezse toplumsal güven ortamı erozyona uğrar. Her gün İstanbullularla birlikteyim. Onları dinliyorum. İstanbullular yeni bir başlangıç, yeni bir umut, yeni bir sayfa açmak istiyor. Birlikte başarabiliriz. Bu inancı paylaşınca sandıkların patlayacağını göreceğiz.

3- Türkiye ekonomik bir saldırıya mı uğruyor?

Güçlü bünye hastalığa yakalanmaz. Eğer virüs zemin buluyorsa nedeni bünyenin zaafiyetidir. Almanya, Güney Kore bu sorunu yaşamıyor biz yaşıyorsak sebebi belli: Orada israf ve yolsuzluk yok burada var. Onlar aldıkları kredileri katma değeri yüksek ürünler üretebilecek bir atmosfer için harcıyor biz el parasıyla yazlık, kışlık saray yapıyoruz. 1994'te her şey hazırdı. İstanbul nüfusu genç. Üniversiteler var. Bilişim devrimi daha emekliyor. İstanbul Avrupa'nın Silikon Vadisi, bilişim merkezi olabilirdi, beton cehennemi oldu. Çünkü İstanbul'un kaynakları israf edildi, rant için yok edildi. Şimdi bu treni kaçırdık. Yeni yarış ekolojik kalkınma, akıllı şehirler, entegre gelişim modellerinde. Çeyrek yüzyıl daha kaybedemeyiz. Biz kazanırsak İstanbul geleceği kazanacak.