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HDP, Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık mı istedi?

HDP, Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık mı istedi?
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken cumhurbaşkanı adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti ziyaretlerine önceki gün HDP ile devam etti.

HDP, KARARINI AÇIKLAYACAK
Kılıçdaroğlu TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından HDP'nin seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyecekleri ise henüz belirsiz. Parti kanadından bugün seçimlere yönelik bir açıklama yapılması bekleniyor.

"BAKANLIK İSTEMİYORLAR"
Öte yandan Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi. Merak edilen bakanlık konusuna da değinen CHP lideri; HDP'nin bakanlık elde etmek gibi bir talebi olmadığını belirtti.

HDP'nin aday kararı sızdı! Kılıçdaroğlu mu yoksa....HDP'nin aday kararı sızdı! Kılıçdaroğlu mu yoksa....Politika

 

Sözcü

Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu hdp bakanlık
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