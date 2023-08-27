HDP'de yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

HDP'nin 4’üncü Olağanüstü Kongresi'nde partinin yeni Eş Genel Başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4’üncü Olağanüstü Kongresi, Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrede HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, açıklamalarda bulundu. İlk olarak kürsüye çıkan Pervin Buldan, "HDP, toprağın içine düşen cemre gibi sevgi fidanıdır. Bu cemreyi yok etmeye çalışanlar iyi bilsinler ki; bu mücadeleyi bitiremeyecekler" dedi.

4’üncü Olağanüstü Kongresi'nde partinin yeni eş genel başkanları seçildi.

Buna göre, HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.

Sultan Özcan, "HDP bir fikirdir ve bu fikir toplumsal yaşamın can suyu olarak engelleri aşarak kendine yeni yollar açma kudretindedir. HDP, yeni yolunda Yeşil Sol Parti ile mücadelesini sürdürecek ve bütün barikatları aşacak" ifadelerini kullandı.

Cahit Kırkazak ise "Bu mücadeleyi mutlaka başarıya götüreceğiz. Halkımıza da çağrımızdır, bize omuz verin, el verin. Hep birlikte yeni yaşamı, özgür yaşamı kuralım" diye konuştu.

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