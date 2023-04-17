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HDP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması:: Bayramdan sonra...

HDP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması:: Bayramdan sonra...
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim olduğunu söyledi.

Seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, "14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız." diye konuştu.

"BAYRAMDAN SONRA..."
Buldan,14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."

Etiketler hdp bayram cumhurbaşkanı açıklama
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