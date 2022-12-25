  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HDP'li milletvekili bebek katili için ''özgürlük'' istedi

HDP'li milletvekili bebek katili için ''özgürlük'' istedi

Güncelleme:

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK için "terör örgütü" diyemeyen HDP'den bir skandal çıkış daha. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hain örgütün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için açık açık özgürlük istedi.

HDP’nin Batman'da düzenlediği mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için utanmadan sıkılmadan özgürlük istedi.

Kürsüden yaptığı konuşmada bebek katili Öcalan için "sayın" ifadelerini kullanan HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz, "Sayın Öcalan'a yaklaşım demokrasiye yaklaşımdır. Sayın Öcalan'a yaklaşım özgürlüklere yaklaşımdır. Sayın Öcalan'a yaklaşım birlikte yaşama yaklaşımdır. Bundan dolayı Sayın Öcalan özgür olmadan hiçbir alanın özgür olmayacağını bilen birileriyiz.” ifadelerini kulladı.

Etiketler hdp abdullah öcalan pkk bebek katili katil özgürlük terör terörist milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılın son Kabinesi toplanıyor: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde
En güçlü firavun yeniden canlandırıldı: Tam 3 bin 200 yıl...
MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi
Skandal! Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı
Deprem uzmanından korkutan açıklama: Büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Borcu olan emeklilere borç kapatma kredisi!
Aleyna Tilki yılbaşı planını açıkladı
HAK-İŞ’ten TÜRK-İŞ’e asgari ücret tepkisi
ABD'de kar fırtınası: 23 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca ev...
Bakan açıkladı: Emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha yaşa takılacak!