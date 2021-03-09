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HDP'li milletvekilinin eşi terör operasyonunda tutuklandı!

HDP'li milletvekilinin eşi terör operasyonunda tutuklandı!

Mersin'de gerçekleşen terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eşbaşkanları M.I. ve Z.Ö., Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ve M.G., Toroslar eski ilçe başkanı A.K., parti yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ.'yi gözaltına aldı. 

 Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.I., A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklananlar arasında bulunan M.I.'nın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

Etiketler HDP tutuklama
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