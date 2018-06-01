HDP'nin son oy oranını açıkladı

Diyarbakır'da, Barış Anneleri'ni ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde sandıkların birleştirilmesi ile ilgili YSK kararını eleştirdi. Temelli, "HDP'nin barajına baraj katma peşindedirler. Tüm bunlara rağmen bütün halkımız, seçmenimiz, herkes sandık neredeyse oraya gidecek" ifadelerini kullandı.

Dün kendilerine ulaşan bir anket olduğunu belirten Temelli, "Bu anket sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor. Sandığa giderken bu oyun artmasını bekliyoruz. Bu bıçak sırtını yaratan bugünkü iktidardır. Sürekli olarak bu bıçak sırtından olumsuz etkilenmemiz açısından elinden geleni ardına koymayan bir iktidar var. Erken seçim güvenliği, sandık güvenliği bahanesiyle yapmış oldukları handikaplar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Fakat çalışmalarımız devam ediyor. Biz önünde sonunda bu barajı yıkacağız" dedi.