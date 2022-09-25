CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti iktidarının 2023 seçimleri için açıklayacağı vizyon belgesinde CHP'nin vaatlerinin yer almasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sene önceki "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak" açıklaması AK Parti'nin 28 Ekim'de seçimler için açıklayacağı 2023 vizyon belgesine girmiş ve bu durum gündem olmuştu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Öztrak, "Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti." diye yazdı.

Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

Duyduk ki "Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek" vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak.