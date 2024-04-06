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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mert Armağan'ın YouTube yayınına katılan bir kişi, 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yönelik ölüm tehdidinde bulundu.

AK Partili sosyal medya fenomeni Mert Armağan'ın YouTube yayınına katılan N.K. adlı kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ölüm tehdidinde bulundu. 

N.K., "Dişe dişse dişe diş, kana kansa kana kan. Vermeyiz hemşerim, 1820'ler geçti, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" şeklinde konuştu.

Yayın sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mert Armağan ise özür diledi.

Armağan paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan N.K. ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur. Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu’nu kimse canı ile tehdit edemez. Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider. Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır. Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum."

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mert Armağan'ın YouTube yayınına katılan bir kişi, 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yönelik ölüm tehdidinde bulundu.

Etiketler mert armağan ölüm tehdidi canlı yayın istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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