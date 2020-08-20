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  4. 20 Ağustos 2020 19:06

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Haliç'' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi?" sözlerine Twitter hesabından cevap verdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak sarf ettiği "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" sözlerine göndermede bulundu.

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