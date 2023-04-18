İBB'den Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt: İhale İmamoğlu göreve başlamadan yapılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu ve İBB'ye yönelik iddialarına yanıt verdi.

Babalı TV'de Oğuzhan Uğur'la Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye program sırasında izleyicilerden gelen sorulardan bir tanesi de Memleket Partisi Basın sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal’ın eşinin Kolin inşaatta çalışması oldu.

İzleyicilerden, avukat olduğunu söyleyen Kemal Uçar adlı bir vatandaş “Kemal Özkiraz'la ilgili konuşurken ‘Eşi CHP'li belediyede çalışan Kemal Özkiraz’ dediniz. Sizin de basın sözcünüzün eşi Kolin İnşaat'ta çalışıyor. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

İzleyicinin sorusuna İnce "Sıkı dur Avukat Bey, biraz sonra İpek Hanım'dan özür dileyeceksin" diye söze başladı ve şunları söyledi:

“Ben diyorum ki, büyük mühendislik projeleri konuşalım. Nanoteknoloji, dijitalleşme, bir tane mühendisi konuşalım diyorum. Füzyonu konuşalım diyorum ya! Yüksek sıcaklık altında hidrojenlerin birleşerek helyum oluşturmasını konuşalım. Yok! İpek Hoca'nın mühendis eşini konuşalım. Bir inşaat firmasında sermayedar mı? Değil. Üst düzey yönetici mi? Değil. Bir mühendis. A firmasında çalışır, B firmasında çalışır. Bu firmayı bugün araştırdım 24 bin çalışanı varmış. Oradaki kapıcı, oradaki bekçi, oradaki sekreter, oradaki mühendis... Bunların hepsi AK Partili mi? Böyle bir şey olabilir mi? İpek Hanım'ın eşi ihale veren birisi değil, tepe yöneticisi değil. Orada çalışan bir mühendis. Şimdi sıkı dur! Dudullu-Bostancı metrosu. İBB hangi partide? CHP'de. Kim yaptı? Kolin. Açılışını kim yaptı? Kılıçdaroğlu. Bunu sormayıp orada çoluk çocuğunun rızkı için çalışan bir mühendisi soruyorsunuz. Ayıp bu ayıp! Trilyonlarca liralık ihaleyi Kolin'e vereceksiniz... Ben verilmesin demiyorum ha. Kim iyi yapıyorsa, kim ucuz yapıyorsa herkes alabilir, hiç sıkıntı yok. Ben bunu laf etmiyorum.”

“M8 DUDULLU-BOSTANCI HATTININ İHALESİ 2015 YILINDA İMAMOĞLU GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMIŞTIR”

İnce'nin bu çıkışına ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe Twitter hesabından cevap verdi. Söz konusu ihalenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından yıllar önce yapıldığını hatırlattı. Gökçe, şunları kaydetti:

“M8 Dudullu-Bostancı Hattı. İhalesi 2015 yılında Başkanımız @ekrem_imamoglu göreve başlamadan önce yapılmış ve kamuoyunda bahsi geçen şirketin de yer aldığı ortak girişim ihaleyi kazanmıştır. Yapımı önceki yönetim tarafından 2018 yılı sonunda finansal kaynak bulunamadığı gerekçesiyle durdurulmuştur.

2020 yılında Başkanımız Ekrem İmamoglu‘nun tasarrufuyla özkaynak üretilerek işler tekrar başlatılmıştır. 2022 yılı başında 188 milyon euro Eurobond ihraç edilmiş ve hattın kalan tüm finans ihtiyacı sağlanmıştır.

Hattımız 2022 aralık sonunda yolculu işletme sertifikası alınarak işletmeye hazır hale getirilmiş ve 6 Ocak 2023'te resmi törenle İstanbulluların hizmetine sunulmuştur.

14,3 km hat uzunluğuna sahip, entegre ulaşım sistemimizin önemli bir parçası olan ve bölgede yaşayan 3,5 milyon insana hizmet eden hattımızda saatte 50 bin yolcu taşınmaktadır.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunar, eksik, yanlış veya hatalı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.”