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  4. 15 Ocak 2019 21:07

İbrahim Kalın: ''Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge hakkında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın: ''Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak''
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Kabine Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İbrahim Kalın, "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek." dedi.

Kalın, "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek. İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Kalın, "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK TEHDİT KONULARI ARTIK GERİDE KALDI"

Kalın şunları söyledi:

"ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir."

GÜVENLİ BÖLGE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi

AA

ibrahim kalın , türkiye , güvenli bölge
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