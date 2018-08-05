İbrahim Kalın'dan Maduro'ya: Güç ol dostum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter üzerinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İnglizce mesajında "Güçlü ol dostum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yayınladığı mesajda, Maduro'ya yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

Altun, mesajında "Maduro'ya karşı düzenlenen suikast girişimini kınıyoruz. Türkiye, Venezuela halkı ve demokratik seçilmiş lideriyle beraberdir. Geçmiş olsun Sayın Başkan, geçmiş olsun Venezuela" ifadelerine yer verdi.

Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti.

Venezuela İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro'nun, televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.

Maduro'ya bombalı suikast !