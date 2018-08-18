İbrahim Kalın'dan New York Times'a sert tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Konuyu haberleştiren Amerikan New York Times, terörist Özden’in, DEAŞ tarafından tehdit edilen Yezidi azınlık grubuna sözde yardım ettiğini iddia ederek, terör örgütü PKK’yı haklı çıkarma ve aklama girişiminde bulundu.

'BİN LADİN KAHRAMAN MIYDI?'

Gazetenin haberine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bunun adı gazetecilik değil. Bu PKK terörizmini haklı çıkarmak ve aklamak için New York Times’ın bariz bir girişimi.” İfadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, "Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.