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  4. İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Ümit Özdağ'a şoke eden sözler: ''Sen insan değilsin!''

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Ümit Özdağ'a şoke eden sözler: ''Sen insan değilsin!''

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Ümit Özdağ'a şoke eden sözler: ''Sen insan değilsin!''

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımıyla ilgili olarak "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.nYoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor.nSavcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"

Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti:

"Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"

Etiketler ismail çataklı süleyman soylu ümit özdağ insan değilsin
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