İçişleri Bakanı Soylu: ''Biz yapsak çarmıha gererler''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, biz yapsak çarmıha gererler!" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Karar eleştirilebilir ama mahkemenin etrafına insanları toplamak bunları ilk kez görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Benim bu sözü söylememden 2,5 yıl sonra neden müracaat ediyorlar. Hukukçular çıksın bunu açıklasın. Siyaset tartışmalarından bizi basamak olarak kullanmasınlar. 'Siyasal olarak öne geçebilir miyim?' çabasındalar. Yargılama devam ediyor, karar verecektir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor.

Dün Mersin’de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz."