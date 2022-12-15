  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanı Soylu: ''Biz yapsak çarmıha gererler''

İçişleri Bakanı Soylu: ''Biz yapsak çarmıha gererler''

İçişleri Bakanı Soylu: ''Biz yapsak çarmıha gererler''
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, biz yapsak çarmıha gererler!" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Bakan Soylu, "Karar eleştirilebilir ama mahkemenin etrafına insanları toplamak bunları ilk kez görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Benim bu sözü söylememden 2,5 yıl sonra neden müracaat ediyorlar. Hukukçular çıksın bunu açıklasın. Siyaset tartışmalarından bizi basamak olarak kullanmasınlar. 'Siyasal olarak öne geçebilir miyim?' çabasındalar. Yargılama devam ediyor, karar verecektir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor.

Dün Mersin’de gözaltı olayı oldu. Terörle irtibat olduğu için oldu. Biz devletin birliğini, bütünlüğünü ve devletin masumiyetini korumaya çalışıyoruz."

 

 

Etiketler süleyman soylu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki trafik kazasında 240 promil alkollü trafik canavarı bakın kim çıktı!
Depoları doldurun, indirimi silecek zam geliyor
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
Rasim Ozan Kütahyalı: ''Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum''
Çıplak sahneler olay olmuştu! Klibinde soyunan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu
Merve Boluğur kendini alkole verdi! AVM'de görenler dönüp bir daha baktı
''İmamoğlu görevden alınırsa, AK Parti'nin adayı hazır''
Metropoll İmamoğlu anketini açıkladı
Tek kelimeyle iğrenç! Vatandaşa bunu yedireceklerdi
Emina Jahovic'ten bu sefer dekolteli değil başörtülü poz geldi