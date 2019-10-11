İçişleri’nden İYİ Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Partili Ümit Özdağ sosyal medya hesabından “2040 Demografik Felaket Senaryosu” başlıklı bir video paylaştı.

Hazırladığı videoda Türkiye’nin 2011’den bu yana AK Parti iktidarının sürdürmüş olduğu yanlış politikalar neticesinde bir kavimler göçüyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Özdağ, mevcut Suriyeli sayısı Türkiye’de kalırsa 2040 yılında sayılarının 10.4 milyona, diğer ülkelerden gelen sığınmacılar da buna eklendiğinde toplam sığınmacı sayısının 12.4 milyon kişiye çıkacağını iddia etti. 2040 yılında her 8 kişiden birinin sığınmacı olacağını ileri süren Özdağ, “Türkiye’nin jeopolitik yapısını değiştirecek, milli devleti tasfiye edecek böyle bir tabloya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak evet diyor musunuz?” diye sordu.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TEŞVİKTEN SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Özdağ’ın bu iddialarının gerçekliğinin bulunmadığını ileri sürerek hukuki süreç işletme kararı aldı. Göç İdaresi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Paylaşılan mesajda şöyle denildi:

“Açıklamada verilen sayılar ve söylenenler gerçeği yansıtmamakta olup, ölümden ve zulümden kaçıp ülkemize sığınmış mazlumlara karşı kin ve düşmanlığı teşvik ettiğinizden dolayı hakkınızda suç duyurusunda bulunulacaktır.”

ÖZDAĞ: HİÇ DURMAYIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN

Özdağ da Göç İdaresi’ne yine sosyal medya hesabı üzerinden, “Siz bürokratlar önce devlet terbiyesini öğrenin ve aradan çekilin konuyu siyaset konuşsun. Ama siyasetçi benim karşıma çıkmak yerine bürokratların arkasına sığınıyor ise ortaya böyle zavallı tehditler çıkıyor. Hiç durmayın suç duyurusunda bulunun” ifadeleriyle yanıt verdi.