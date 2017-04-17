İdam referandumu geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan referandum sonuçlarını değerlendirdiği konuşması sırasında kalabalıktan yükselen "idam" tezahüratlarına da yanıt verdi.

Erdoğan "idam isteriz" diye bağıran kalabalığa şu yanıtı verdi:

"Bir halk oylaması için de onun için yaparız. Hiç endişe etmeyin, diyorum ki sevgili kardeşlerim bugüne kadar dik durdunuz. 15 Temmuz’da diriliş destanı yazdınız. Borsa İstanbul’da şehitlerimzi oldu. İstanbul’da şehitlerimiz oldu. O yüzden Sarıyer farklı bir diriliş hareketine imza attı. Dün Sarıyer meydanında ne dedim? “Şu kalabalık bir işaret fişeğidir” dedim”. Ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahcubiyeti içindeyim."