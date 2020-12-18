İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler

Altun Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels’i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler.