  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 18 Aralık 2020 19:29

İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." açıklamalarında bulundu.

İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler
A+ A-

Altun Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels’i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler.

açıklama , twitter , fahrettin altun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM