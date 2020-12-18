İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler

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Altun Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels’i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler.
Doğumgününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels’i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler. pic.twitter.com/peAe3tA357— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2020
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