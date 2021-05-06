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İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Türbede ellerini arkadan bağladığı için CİMER'e şikayet edilen Ekrem İmamoğlu'nu kimin şikayet ettiği belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağladığı gerekçesiyle ön inceleme başlatılmıştı.

37 DAKİKALIK VİDEO YAYIMLADI
OdaTV'nin haberine göre, Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya şikayeti kendisinin yaptığını öne sürdü. 37 dakikalık videosunda dosya numaraları veren Akçekaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili siyasetçilerle fotoğrafları dikkat çekti.

"AYNI ZAMANDA EĞİTİMCİYİM"
Videoda Erdoğan'a sevgisini de ifade eden Akçekaya'nın AK Parti'den İstanbul milletvekili aday adayı olması da dikkat çekti. Akçekaya konuyla ilgili, "Evet, açıklayabilirim, Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden benim. Tokatspor başkanıyım ve aynı zamanda da eğitimciyim" ifadelerine yer verdi.

Etiketler imamoğlu şikayet cimer
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