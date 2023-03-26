İmza yarışında 5'inci gün: Sinan Oğan ve Doğu Perinçek kaç imza topladı?

Cumhurbaşkanı adaylarının imza toplama süreci devam ediyor. 100 bin imza sayısına ulaşan Muharrem İnce aday olmaya hak kazandı. Peki diğer adayların imza sayıları kaç oldu? İşte imza yarışında son durum...

Zafer Partisi liderliğinde kurulan Ata İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Sinan Oğan'ı aday olarak belirlemişti. Ancak Sinan Oğan'ın adaylığı için resmi başvuru yapabilmesi için 100 bin seçmenden imza toplaması gerekiyor.

YSK verilerine göre, Sinan Oğan imza toplama sürecinde 80 bin sınırını aşmış durumda. Oğan, saat 15.00 itibariyle 84 bin 200 imzaya ulaştı.

Doğu Perinçek ise 21 bin 800 imza ile ikinci sırada yer aldı.



Perinçek'ten sonra en fazla imzayı 2 bin 31 ile Yakup Türkal topladı.



22 Mart Çarşamba günü başlayan imza toplama süreci 27 Mart'ta sona erecek.

Diğer adayların imza sayıları:



Muharrem İnce 100 bin imza sayısına ulaşarak aday olmaya hak kazandı.



Erkan Trükten: 855

Tevfik Ahmet Özal: 643

İrfan Uzun: 373

Halil Murat Ünver: 241

Hilmi Özden: 167

Davut Turan: 73