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İnce'den ''Andımız'' tepkisi: Şark kurnazlığıdır

Muharrem İnce, Danoştay'ın ''Andımız'' kararına tepki gösteren siyasetçileri hedef alarak, "Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay’ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır" dedi.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan andımızın okutulmasını engelleme kararına ilişkin siyasetçilerin Danıştay’ı hedef alarak yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Andımızı kaldıran, okullarda okunmasını yasaklayan hükümettir. Buna karşı açılan davada Danıştay'ın aldığı karar nedeniyle sadece Danıştay'ı eleştirmek şark kurnazlığıdır. 2018'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı’dır.

"Milli Eğitim Bakanlığı Andımızı kaldırıyor, Danıştay bu işlemi iptal ediyor, Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay’a itiraz ediyor ve Danıştay andımızı toptan kaldırıyor. Andımızı kaldıran AKP Hükümetine toz kondurmayıp sadece Danıştay’ı eleştirmek sahtekarlıktır."

Etiketler andımız muharrem ince
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