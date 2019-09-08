İstanbul'a kayyum atanacak mı ? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı yönündeki iddialarla ilgili bugün açıklama yapacağını söylemişti. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Bakan Soylu belediyelere atanan kayyumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili açıklamayı bugün yapacağını söyleyen Soylu, programda önce kayyumun kelime tanımını yaparak ardından da Güneydoğu’daki belediyelere kayyumlarla ilgili “Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. ” dedi.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir.

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP’li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.

Kayyımlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli’de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı’da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.

Eş başkanları seçen Kandil’dir. Bakın bunu burada ilk kez söylüyorum. Türkiye bu rakamı ilk kez duyacak. Bunlar 2015 yılında 15 yaşından küçük 521 tane çocuğu terörist olarak dağa götürdü. Çocuklarımızı teröristlerin eline bırakmayız.”

İSTANBUL’A KAYYUM TARTIŞMASI

İstanbul, bir karar verdi. Bir belediye başkanın seçilmesi kararıydı. Bu demokratik bir karardır. Bir belediye, Türkiye’yi yönetmek için seçilmiyor. Belediye kendi işini yapar. Hedefleriniz olabilir. Bunlar güzel şeyler. Bunu arzu edebilirsiniz ama ilk önce işinizi yapacaksınız.

İstanbul seçmenin meşruiyetini ortadan kaldırmak olmaz. ’16 milyonun selamını getirdim’ diyor… Ben de bir İstanbul seçmeniyim, kimseye selam filan göndermedim.

İBB İÇİN NE DEMİŞTİ?

Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“BELEDİYE ŞOV YERİ DEĞİLDİR”

“Belediye şov yeri değil, israf söz konusuysa bakanlığa söylenir. Yenikapı’da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız. Bu kamu zararı oluşabilecek şekilde sergilenmiştir. Araçlar hizmetten çekilmiştir.”

“İSTANBUL’DA ALDIĞI OYU BÖLÜCÜLERE MEŞRUİYET TAŞIMAK İÇİN KULLANANLARA SORMAK LAZIM”



“Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi ve vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye’nin yıllarca canını acıtan, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net.