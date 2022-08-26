  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı.

 Baskınlarda haklarındaki cezalar kesinleşen 121 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 31 yıl cezası kesinleşen İsmail B., adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Serkan D., Nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ergül B. de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler poliste işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere ceza evlerine teslim edilecek.

Operasyonda yakalanan bazı hükümlüler;

İsmail B.   (Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 31 YIL)

Serkan D. (Kasten Öldürme 16 Yıl 8 Ay)

Ergül B. ( Nitelikli Cinsel İstismar 15 YIL)

Yakup G.  (Dolandırıcılık 12 YIL)

Erdinç F. (Resmi Belgede Sahtecilik 11 YIL 9 AY)

Barış A. (Uyuşturucu Madde ve Uyarıcı Madde Ticareti 10 YIL 4 AY)

Burcu K.  (Dolandırıcılık 10 YIL)

Etiketler firari hükümlü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen cezaevinde: ''Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var''
Gülşen'in tutuklanmasına AK Parti'den ilk tepki
Karısıyla yasak aşk yaşayan komşusuna dehşeti yaşattı! Çırılçıplak soyup...
Gazetelerin Gülşen manşetleri! Hakaret yağdırdılar!
Suriyeliler İzmir'i Şam sanıp, ortalığı savaş alanına çevirdiler
Yandaş medyadan Gülşen itirazı! Mehmet Barlas: ''Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?''
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
Bahar Candan'dan sınırları zorlayan paylaşım! Bu sefer çırılçıplak soyundu
Ünlü isimlerden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki
Economist'ten Türkiye ekonomisi yorumu: Ters giden bir şeyler var